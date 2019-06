Ieri vi abbiamo raccontato dell'interesse sempre più concreto dell'Inter per l'esterno dell'Hertha Berlino, Valentino Lazaro. Contatti fra la dirigenza del club nerazzurro e l'austriaco classe 1996 sono già stati avviati e sono positivi.



Proprio dal giocatore, dal ritiro dell'Austria è arrivata la conferma della possibilità di addio in vista della prossima stagione. Intervenuto in conferenza stampa Lazaro ha ribadito che valuterà il meglio per il suo futuro.



"All'Hertha sto molto bene, mi sento a mio agio, ma può succedere di tutto. Adesso ho la testa solo alle due gare con la nazionale, poi valuterò le scelte in vista della prossima stagione".