Simone Pepe, ex esterno della Juventus, dove ha giocato con Arturo Vidal, parla del'obiettivo di mercato dell'Inter a Tiki Taka: "Vidal è una persona davvero molto tranquilla, e nello spogliatoio è un ragazzo che suscita l'affetto di tutti. Con la maglia del Barcellona non sta trovando molto spazio, ma quando scende in campo è in grado sempre di cambiare le partite. Obiettivamente lo ritengo un giocatore più forte rispetto a Christian Eriksen".