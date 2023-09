Un periodo di solo sorrisi per l'Inter e gli ex interisti. Mentre la squadra di Inzaghi vola in Serie A, anche i suoi ex protagonisti tengono il passo. Lasciata Milano e l'Italia, Edin Dzeko sta infatti stupendo anche in Turchia. Al Fenerbahce, dove ha firmato quel contratto biennale che i nerazzurri non gli garantivano, il bosniaco ci ha messo poco ad ambientarsi.



BOMBER - Nella sfida di ieri contro l'Antalyaspor, Dzeko è andato ancora a segno. Si è trattato del quarto centro in tre partite di campionato, escludendo le reti messe a referto nelle coppe. Un avvio sprint: meglio di lui ha fatto solo un altro ex Inter, e che ex, Mauro Icardi. L'argentino ne ha già segnati 5, come Thiam del Kayserispor, ma entrambi sentono il fiato del cigno di Sarajevo sul collo. Per i gialloblu di Istanbul la partenza è stata lanciata: sono primi in classifica a +2 sugli eterni rivali del Galatasaray.