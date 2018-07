Dopo l'amichevole di Pisa dell'Arena Garibaldi tra Inter e Zenit ha parlato il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: "Secondo tempo meglio dell'ultima volta a livello tattico e fisico, la squadra è stata molto più compatta e più blocco, ha capito quando si va e quando si aspetta". Su Asamoah: "Ha perso un po' le distanze, nella Juve e nell'Udinese ha giocato soprattutto da mezzala. Mediano è più pericoloso, ma se l'è cavata benissimo", e su Dalbert: "L'ho visto più tranquillo per tutta la partita". Per poi aggiungere: "Noi andiamo sempre per far gol, qualsiasi sia il risultato. Soprattutto in queste partite in cui bisogna trovare il ritmo e bisogna fare le cose senza pensare a tatticismi. Basta non perdere le distanze di squadra. Ora ci vorrebbero un paio di giorni di stacco perché il cumulo è diventato abbastanza pesante. Però il fatto che le gambe abbiano iniziato a girare diventa fondamentale anche per la testa dei giocatori"