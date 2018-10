Dopo la vittoria del Philips Stadion, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: "Se dai spazio al Psv, loro hanno una fisicità importante e grandi colpitori di testa, per cui abbiamo tentato di andare a scegliere il momento di abbassarci e, spesso, di andare a togliere i tempi con pressione. Abbiamo fatto abbastanza bene – dice il tecnico nerazzurro –. Stasera a Nainggolan gli si fanno i complimenti perché l'ho rivisto sui suoi livelli. Ha avuto questo infortunio che l'ha penalizzato. Politano? Bene anche lui, che ha punzecchiato molto l'avversario. Ok anche Brozovic e Vecino, anche se potevamo giocare meglio qualche palla invece di rigiocarla indietro, bruciando 3-4 calciatori al posto di far valere la superiorità numerica. Nella gestione ancora abbiamo dei momenti dai quali non prendiamo il massimo".



Pochi errori tecnici e poche ripartenze subite.

"Abbiamo scalato frequentemente in avanti e non ci siamo solo preoccupati di avere superiorità numerica in difesa, accettando l'uomo contro uomo. In questo modo, si è potuto gestire la partita in zone alte. Qualche pallata dietro la linea l'abbiamo subita, loro sono maestri con quei due velocisti".



La partita di Icardi? Ha dato qualcosa in più rispetto alle sue partite “sonnolente”?

"Mauro ha caratteristiche precise. In fase di realizzazione non ha punti deboli, è perfetto. Qualche volta, come nel secondo tempo, lui deve pensare più a venire incontro come ha fatto nel finale di gara togliendoci da momenti difficili. Quando vuole, sa essere più alto e più grosso di quello che è. Questo lo deve fare più spesso. In area di rigore poi è un animale".