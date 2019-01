L'edizione odierna del Corriere della Sera evidenzia il momento di difficoltà di Luciano Spalletti, che contro il Torino ha provato diverse soluzioni tattiche per raddrizzare il match.



“Spalletti le ha provate tutte, senza mai azzeccarne una. Quattro moduli diversi nella stessa partita (prima difesa a tre poi a quattro, centrocam- po con i tre e poi il rombo, i due attaccanti e poi i tre) sono una confusione e uno sfinimento per chi prova ad attuarli e, soprattutto, sono il segnale di un gioco inesistente. L’ingresso di Nainggolan al solito non ha dato nulla, se non altro ha rimarcato quanto il suo acquisto sia stato errato”.