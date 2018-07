L'Inter non è ancora completa e Luciano Spalletti lo sa bene. Intervistato da Sportmediaset, l'allenatore nerazzurro ha fatto il punto sul mercato, sottolineando le mancanze della sua rosa: "I rinforzi ci sono, ma ci sono difficoltà e cose da completare".



ACQUISTI PER I TIFOSI - "Con questo esercito di sentimento alle spalle c'è da fare un campionato importante e per farlo ci vogliono determinate caratteristiche, un numero di calciatori giusti per poter sopperire a tutte le competizioni. Sappiamo tutti che mancano un paio di pedine, ma non per creare vantaggio a me. Mancano a quei 40mila che hanno fatto il primo discorso alle tv essendo sempre lì, non lo faccio io".