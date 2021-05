Cristian Stellini, vice allenatore dell'Inter, parla in conferenza stampa dopo la partita con la Juve della reazione di Conte ai rigori concessi alla Juve nella partita persa 3-2 dai nerazzurri sabato pomeriggio: "Non so se Conte sia arrabbiato per l’arbitraggio, ma non credo visto che a noi interessava più la prestazione dei nostri. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti e penso parlino da soli, non sta a me fare una disamina degli episodi arbitrali. È giusto che parlino le immagini, tutti hanno visto, ognuno e si farà una sua opinione e chi di dovere eventualmente giudicherà".