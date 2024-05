Inter, Steven Zhang ricompare sui social per scrivere a Dimarco: ecco il messaggio

32 minuti fa



Steven Zhang non è più il presidente dell'Inter. Il club è passato dalla gestione Suning a quella Oaktree e, dopo lunghe ore di silenzio, è tempo per l'ex numero uno interista di dire la sua. Non si è ancora esposto sulla questione del passaggio di proprietà, in attesa di adire le vie legali, ma Zhang ha voluto rispondere sui social a un post di Federico Dimarco che lo ringraziava per il suo operato.



SCAMBIO DI MESSAGGI - "Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre", ha scritto il giocatore della Nazionale. "Fede, ti voglio bene", gli ha risposto Steven, commentando, con l'emoji di un cuore, il messaggio di affetto dell'esterno.