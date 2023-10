Uno così non si era mai visto. Con la tripletta realizzata al Wolfsburg, Serhou Guirassy ha stabilito un record che resterà nella storia:. Numeri impressionanti a questo punto della stagione, anche considerando il fatto che Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku hanno vinto la classifica cannonieri del campionato 2022-23 con 16 gol. Dove arriverà è difficile dirlo, anche perché a gennaio l'attaccante francese 27enne potrebbe fare la valigia e lasciare lo Stoccarda, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026.Il suo nomee di diversi club di Premier League, ma chi lo vuole a inizio 2023 deve mettere in preventivo un investimento di almeno 35 milioni di euro. Tanti soldi, per un giocatore che ha chiuso anche l'ultima stagione in doppia cifra, con 11 gol in 22 match di campionato. Guirassy ci ha messo un po' a carburare, dopo le annate sali e scendi tra Laval, Lille, Auxerre, Colonia e Amiens e Rennes, ora non vuole fermarsi più.con le regole di un gruppo.Il padre agricoltore e la mamma casalinga lo hanno sempre sostenuto, anche nei momenti difficili, come quando fu respinto dall'Auxerre dopo un provino. Guirassy non si è mai lasciato andare, ha combattuto per il suo sogno. Che ora sta vivendo, da attaccante centrale. Impensabile una quindicina di anni fa, quando giocava prima da difensore centrale poi da centrocampista.