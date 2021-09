L'Inter chiama, André Onana risponde. Il portiere camerunese (classe 1996 scuola Barcellona) è squalificato per doping fino al prossimo 4 novembre e il suo contratto con l'Ajax scade a fine stagione.



Lo stesso Onana ha dichiarato in un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf: "In estate c'è stata la possibilità di andare a giocare in Francia. Ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo. Rinnovare il contratto con l'inserimento di una clausola di rescissione non troppo alta? Tutto è negoziabile, sono ancora aperto all'ipotesi di un nuovo contratto".