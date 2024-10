AFP via Getty Images

Inter, Taremi: "L'obiettivo è vincere la Champions League"

Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della gara di Champions League vinta per 4-0 sulla Stella Rossa nella quale è stato eletto come MVP dall'UEFA: "Sono contento di aver segnato stasera, sono riuscito a giocare bene grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato, è stato grandioso per me. Sono entusiasta, c'è voluto un po' di tempo per segnare, ma ho sempre lottato per questo cercando di fare del mio meglio in allenamento. Il nostro obiettivo è di andare in finale e di essere campioni, perché l'Inter deve vincere ogni partita. Ci concentreremo su ogni partita, per arrivare fino alla fine".