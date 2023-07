Finito l'Europeo Under 21 con l'eliminazione della sua Germania nella fase a gironi, persi sta aprendo una nuova pagina. Il difensore classe 2000 è al centro di una trattativa tra Aarhus e Inter, che ha già il sì del giocatore e sta lavorando con per portare il difensore in Italia. A confermare i contatti tra i due club è il club danese, che con un comunicato spiega: "La nostra società ha avviato. Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di utilizzare una clausola rescissoria di 52 milioni di corone (7 milioni di euro) a cui si aggiungono costi e svalutazioni per la nostra società. Una volta deciso l'esito delle negoziazioni, ulteriori informazioni saranno messe a disposizione della Borsa".