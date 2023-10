Una partita che rischia di essere decisiva, visto il risultato maturato nell’altra sfida del Girone D.per dare un preciso segnale alle sue avversarie e indirizzare, sin da subito, la qualificazione verso gli ottavi di finale di Champions League.Nella cittadina austriaca,Sono bastati due lampi da parte della squadra basca per domare gli spiriti degli austriaci: la precisa conclusione di Oyarzabal è stato solo il preludio al raddoppio firmato da Brais Mendez, abile a farsi beffa dell’intera retroguardia del Salisburgo, prima di battere Schlager con un diagonale mancino che si è infilato dritto nell’angolino.Salisburgo che è sembrato privo di idee, di spunti offensivi, oltre a soffrire, specialmente nel finale, di un certo nervosismo determinato dal risultato ottenuto. La medaglia si è girata, mostrandoci un altro lato degli austriaci.A sorprendere, infatti, non è tanto la qualità della società spagnola quanto l’inoffensività mostrata dal Salisburgo, raramente capace di creare qualche grattacapo alla difesa della Real Sociedad.Eppure, la prima sfida disputata in campo europeo dagli austriaci, aveva mostrato un diverso approccio alla gara, tanto da conquistare l’intera posta a Lisbona contro il Benfica. Le reti di Simic e Gloukh avevano affondato l’esordio stagionale in Europa dei lusitani. Certo, va chiarito quanto sottolineato che il successo deriva anche dall’aver ottimamente sfruttato la superiorità numerica durante (pressoché) l’intero match – espulso Antonio Silva al 13’ del primo tempo -.In realtà, se può consolare l’ambiente nerazzurro, l’ultimo precedente a San Siro non è esattamente favorevole agli austriaci.(pareggiando la sfida d’andata per 1-1). Risultato finale? Milan che raggiunge gli ottavi di finale e prosegue la sua corsa sino alle semifinali, dove viene eliminato proprio dai cugini nerazzurri.