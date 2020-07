Un dubbio a centrocampo per Antonio Conte, in vista della sfida che questa sera vedrà l'Inter impegnata contro la Spal. Gagliardini e Brozovic comporranno la mediana, mentre è aperto l'oramai consueto ballottaggio tra Eriksen e Borja Valero sulla trequarti. Al momento, il danese è favorito per una maglia dal 1'.