Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter, parla della situazione in casa nerazzurra a Rai Sport: "Florentino Perez vuole Icardi? Questo è un pericolo. Se c'è la possibilità di recuperarlo, bene. Ma io penso che la società abbia le idee chiare: l'importante è il raggiungimento del 4° posto, perché la Champions League è determinante. Poi, chi ci sarà o meno, personalmente non mi interessa. O costruisci una squadra su Icardi, oppure devi fare una scelta e scegliere altri giocatori".