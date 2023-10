Il mercato è strano, si sa, e può portare a fatti impensabile. Persino che un Maldini posi in una foto in bella mostra nella sede dell'Inter al momento della firma di un contratto.



É successo a Christian, il figlio di Paolo, che ha firmato il suo primo contratto da agente. quello che legherà Giacomo Stabile ancora all'Inter. Il difensore del 2005, già etichettato come nuovo Bastoni, è uno dei punti fermi della Primavera nerazzurra e si è messo in bella mostra anche nelle amichevoli estive della squadra di Inzaghi.