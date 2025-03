Inter, un milione in più a Inzaghi per lo Scudetto. E se dovesse essere Triplete, in arrivo una pioggia di premi

Vincere il più possibile e passare all’incasso. È questo il pianoin un finale di stagione quanto mai ingolfato ma pieno di belle speranze. Quando ci si approccia ormai al mese di aprile,– cosa che già di per sé è un bel traguardo – e ora puntano a passare alla raccolta dopo una lunga e fruttuosa semina. In poco più di due mesi: all in per provare a portare a casaE, di conseguenza, per fare incetta di

Dopo la, appena vinta dal mister piacentino, ci sono altri obiettivi nel mirino dei campioni d’Italia in carica. Sono quelli che potrebbero suggellare un’annata come non se ne vedeva da una quindicina d’anni. Li ha messi in fila la Gazzetta dello Sport che, facendo gli eventuali conti in tasca ai nerazzurri, ha appurato come, dovessero centrare tutti gli obiettivi rimasti, allenatore e giocatori riuscirebbero nell’impresa di far gioire i propri tifosi eLa vittoria dello, da sola, vale: si tratta di un premio inserito nel contratto che Inzaghi ha firmato l’estate scorsa dopo una lunga ma tranquilla trattativa. L’allenatore fresco di campionato dominato aveva ottenuto un piccolo ritocco dell’ingaggio, fino a, con però un ricco bonus in caso di bis. E i presupposti ora ci sono tutti. Con la vittoria in casae il pareggio del, Lautaro e compagni hanno abbozzato unaIl prossimo calendario poi sorride agli interisti che se la vedranno – pur se intervallate da Coppa Italia e Champions League – conmentre la truppa di Conte è attesa dal trittico. L’obiettivo è incrementare questo vantaggio e poi gestirlo nelle prossime settimane nel piano – neanche troppo segreto – di Inzaghi che vuole scrivere ancor di più il suo nome nella storia dell’Inter, diventandone

All in, si diceva. Lo Scudetto resta certo l’obiettivo principe, quello che più ti fa gonfiare il petto dopo un’intera stagione. Ma ce ne sonoche, con le loro peculiarità, stuzzicano l’Inter. Anzitutto laSe da un lato questa sembrerebbe essere quella meno appetibile, dall’altro diventa succosa per la possibilità offerta dal calendario diQuest’anno con i cugini sono stati dolori (2 sconfitte e 1 pareggio, con annessa), motivo in più per prendersi la rivincita nella doppia semifinale. E poi c’è la, un sogno prima ancora che un obiettivo. L’Inter vuole dire la sua fino all’ultimo e fin dal doppio confronto con il, forte sì ma non imbattibile. Servirà superarlo per alimentare l’altro progetto suffragato dai premi, il. Dovessero i nerazzurri centrarlo – e non sarebbe la prima volta, dopo quello del 2010 – sommando i bonus legati ai singoli trofei, si arriverebbe aUn altro bell’incentivo per riscrivere la storia.