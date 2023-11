Lo spunto ci arriva direttamente dalla sfida disputata al Gewiss Stadium di Bergamo, nel corso della serata di ieri. La prima (di queste certezze) è il risultato trovato dall’Inter contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Un 2-1 che certifica – appunto – come i nerazzurri abbiano un solo, grande obiettivo per questa stagione: lo scudetto, la tanto ambita seconda stella. Un traguardo al quale, da Appiano Gentile, ci si vuole avvicinare passo dopo passo, partita dopo partita, successo dopo successo., jolly difensivo a disposizione del tecnico piacentino che, sin dal suo arrivo nel luglio 2021, si è dimostrato un professionista esemplare, oltre che un’arma da utilizzare sia come braccetto difensivo nella retroguardia a 3, sia come esterno di fascia, tutta corsa e quantità. Nella sfida di ieri sera contro il club orobico, Darmian è subentrato (per la quinta volta in stagione) poco dopo la mezz’ora di gioco, sostituendo l’infortunato Benjamin Pavard, infortunatosi dopo uno scontro con Lookman.: conquista il calcio di rigore, trasformando, con intelligenza, un filtrante di Calhanoglu che sembrava perso poiché fin troppo lungo; si fa vedere in fase offensiva, impegnando Musso con un buon destro dalla distanza; contrasta, in lungo e in largo, ogni uomo di Gasperini sino al termine (e anche oltre) del match., testimoniata anche dalle immagini che lo vedono parlare alla squadra, mentre la stessa è intenta a esultare la realizzazione del penalty calciato da Calhanoglu.. A maggior ragione se il tecnico dell’Inter perderà un elemento importante nella retroguardia, Infatti, Pavard, nel match di ieri, è uscito in barella per colpa di un trauma al ginocchio sinistro. Il pericolo per Inzaghi – preoccupato, nel post partita, ha dichiarato a DAZN: “Unica nota negativa della serata. Nello scontro con Lookman la rotula era uscita e poi è rientrata, parere mio è che lo perderemo per un po' di tempo ma aspettiamo gli esami” – è che si possa trattare di una lussazione, con lesione del legamento alare che porterebbe l’ex Bayern a stare ai box sino all’inizio del 2024.E, aggiungiamo, proprio in questo prossimo periodo, possono arrivare notizie in più sul futuro di Darmian in maglia nerazzurra.Arrivato dal Parma nell’estate del 2021, per due milioni e mezzo di euro (gli stessi percepiti come ingaggio),: lo scorso febbraio, infatti, l’ex Manchester United ha messo nero su bianco la firma sul prolungamento con l’Inter, allungando il contratto sino a nuova data di scadenza, fissata da allora al 30 giugno 2024. Ma non è finita qui. Oltre alla nuova deadline,. La serietà, la freddezza e l’unicità mostrata dal 36 nerazzurro, allo stato attuale dei fatti, non pone alcun dubbio sulla futura decisione della. Una certezza, non ancora assodata con una decisione definitiva, ma che vedrà la sua percentuale alzarsi sino al centrare il 100%, se le prestazioni dell’ex Palermo rimarranno di questo livello. Darmian, il giorno del rinnovo, ha dichiarato quanto lo stesso sia stata una scelta facile, vista la perenne fiducia fatta sentire dall’ambiente e dallo staff dell’Inter. Una fiducia che sta ripagando a suon di prestazioni sul rettangolo verde e che sta rendendo, partita dopo partita, sempre più semplice anche una scelta da parte della dirigenza.