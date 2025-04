Inter, scout a Lecce-Venezia per seguire due giocatori: ecco chi sono

Jay, nazionale indonesiano del, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a Milan e Napoli, torna nel mirino dell'non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando un centrale da far crescere accanto ai senatori e ilha colpito gli osservatori meneghini. L'Inter vanta unvedi le operazioni Oristanio, Stankovic e Radu. Il centrale, tra l'altro, ha scelto di giocare per la nazionale indonesiana e pare che nella scelta abbia inciso anche Erick, ex presidente dell'Inter, e suo grande sponsor.

- Tra i profili più appetibili della rosa delin vista del calciomercato estivo spicca invece senza dubbio Nikolal'attaccante montenegrino si è messo in grande evidenza negli ultimi mesi, riuscendo ad andaree realizzando due doppiette, una delle quali contro il Milan. Un rendimento che non è passato inosservato e che lo pone tra i nomi più caldi dell’estate, conche quasi certamente perderà sia Markoche Joaquin

- Per questi motivdove i pugliesi hanno impattato per 1-1 contro il Venezia, a osservare le prestazioni di Idzes e Krstovic. La possibile mancata permanenza nella prossima massima serie di Lecce e Venezia potrebbe facilitare l'uscita di due pezzi ambiti sul mercato, giovani e futuribili.