Mancano cinque giorni alla sfida dell'Allianz Stadium che vedrà l'Inter affrontare la Juventus in trasferta e da Appiano Gentile arrivano notizie postivie per Simone Inzaghi.



In attesa del rientro degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, all'allenamento di oggi ha preso parte al 100% Lautaro Martinez che è guarito dal Covid 19 e ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo. Hanno invece lavorato ancora a parte seguendo un programma personalizzato di ricondizionamento sia Marcelo Brozovic che Stefan De Vrij che però già nella giornata di domani, o al più tardi di giovedì, salvo colpi di scena in negativo, dovrebbero riaggregarsi al gruppo.