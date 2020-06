Dal Barcellona al Napoli. Le due squadre rivali agli ottavi di Champions hanno eliminato dalle coppe l'Inter, a cui ora resta l'Europa League come ultima competizione a eliminazione diretta. Conte non l'ha presa bene: menomale, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Essere incontentabile non è un difetto, ma un pregio per chi punta sempre più in alto come lui.



Le ambizioni dell'allenatore viaggiano di pari passo con quelle della proprietà cinese, pronta a rinforzare ancora la squadra sul mercato. L'ultimo arrivato, Eriksen è l'elemento con più classe e tecnica. Deve ancora inserirsi bene, ma può farlo soltanto giocando con continuità. Il passaggio al 3-4-1-2 può agevolarlo, anche se forse rischia di penalizzare un po' Brozovic e Barella, le cui caratteristiche vengono esaltate meglio nel 3-5-2.



Sensi, che oggi ha ricevuto i complimenti del Pallone d'oro Modric, scalpita per mettere minuti nelle gambe e tornare ai livelli della sua (eccellente) prima parte di stagione. L'Inter lo riscatterà a titolo definitivo dal Sassuolo, per poi regalare un altro paio di rinforzi a Conte. Tonali è un giovane talento e sarebbe un ottimo colpo anche in prospettiva futura, Vidal è il calciatore d'esperienza con una mentalità vincente già collaudata. Grazie a loro, l'Inter conta di presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A con il centrocampo più forte d'Italia.