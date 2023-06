Lasi prepara per una delle sessioni di calciomercato più complicate degli ultimi anni e tra i casi più spinosi c'è il futuro di. Il contratto del francese scade il 30 giugno, ma i bianconeri non si danno per vinti e hanno provato il tutto per tuttosfruttando anche i benefici del Decreto Crescita. Una mossa fortemente caldeggiata da Massimiliano Allegri, che ha fatto dell'ex PSG uno dei punti fermi del progetto, ma nel frattempo la concorrenza aumenta.- L'ultimo club in ordine di tempo ad aggiungersi alla corsa è il. Come riferito da Gerard Romero (Jijantes),. Un vecchio nome che ritorna, perché la Juve aveva strappato il francese proprio dalle grinfie dei blaugrana quando lo ingaggiò nel 2019, alla scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain. Il Barça d'altronde sta valutando rinforzarsi proprio a centrocampo nei prossimi mesi e sono diversi i profili valutati da Laporta: qualcuno più costoso e complicato come, mentre, fresco campione d'europa con il Manchester City, sarebbe un colpo a parametro zero. Proprio come Rabiot, che diventa un'occasione sulla quale i blaugrana riflettono attentamente.- I prossimi giorni diventano quindi caldissimi per il futuro di Rabiot, conda parte dell'entourage del giocatore. Così come gli altri club che nelle ultime settimane hanno spinto sull'acceleratore: il, il, il. Per i bianconeri, poi, la risposta del francese sarà cruciale anche per impostare le prossime mosse per il suo successore:è il sogno,il nome più concreto visti i buoni rapporti con il Sassuolo e i contatti già avviati con l'entourage del centrocampista azzurro, a segno nella finale terzo-quarto posto di Nations League tra Italia e Olanda.