Inzaghi: "Frattesi? Ha un problema fisico, ma a livello di spirito sta benissimo. Ha dato grande disponibilità"

AFP via Getty Images

L'allenatore dell'Inter,ha parlato a Dazn nel prepartita della gara che vedrà i nerazzurri affrontare ila San Siro, recupero della gara in programma nella 19esima giornata e rinviata per gli impegni di Supercoppa a Ryiad dei nerazzurri. Particolare la risposta su, che da tempo sta chiedendo la possibilità di giocare di più, anche lontano da Milano con il mercato che lo chiama a Napoli e nella sua Roma."Calci piazzati? Il Bologna alterna le sue giocate. Siamo pronti, sappiamo che sono particolari che possono fare la differenza".

"La classifica? Sappiamo delle difficoltà di questa gara, affrontiamo una squadra in salute, che di recente ha perso solo col Verona e che sta facendo bene da anni. Ci vorrà un'ottima Inter, sarà una gara fisica e dovremo essere bravi a interpretarla nel migliore dei modi"."Infortuni? In questo momento abbiamo difficoltà in mezzo al campo, a dicembre le abbiamo avute in difesa. Ora recuperiamo qualcuno, ma in mezzo abbiamo problemi"."Frattesi non è al massimo, ma ha dato grande disponibilità. Cercheremo comunque di fare una grande gara. A livello di spirito lui sta benissimo, ha un piccolo problema fisico ma per il resto sta benissimo e avanti così".