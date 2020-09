Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, convocati in Nazionale da Mancini, parla dal ritiro di Coverciano: "Ringrazio Chiellini per le sue parole, è un grande piacere sentirsi dire queste cose da un calciatore come lui, che è in Nazionale da 15 anni. È mancino come me e l'ho studiato spesso per inserirmi nella difesa a tre di mister Conte. Questa stagione è stata fantastica per me, a Parma sono cresciuto tanto, ma giocare a Milano è stata un'altra cosa. Se sono qui, devo ringraziare l'Inter e Antonio Conte. In pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ventenne in Serie A in una squadra importante come quella nerazzurra".



ISPIRAZIONI - "A chi mi ispiro in Nazionale? A Bonucci, per la sua maniera di impostare il gioco, e poi appunto a Chiellini in quanto mancino nella difesa a tre".