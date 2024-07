Italia, Buffon cambia ruolo: sarà promosso ds delle nazionali

Getty Images for FIGC

detto Gigi avrà un ruolo sempre più centrale nel futuro dellae delle nazionali italiane. Nella deludentissima trasferta in terra di Germania per gli Europei 2024, conclusisi tristemente con l'eliminazione contro la Svizzera agli ottavi di finale, l'ex portiere della Juventus ha svolto un ruolo marginale, di capo delegazione senza poteri e come da lui stesso raccontato ha vissuto quasi impotente alla disfatta del gruppo guidato da Luciano Spalletti. È lì che nella sua testa è iniziato a scattare un pensiero, la voglia di essere più operativo non solo durante le spedizioni, ma anche durante tutto l'anno e nell'ultimo confronto avuto con Gravina, ha avuto il via libera per un nuovo ruolo.

"Io non parlo, spero lo faccia qualcun altro" disse nella pancia dello stadio dopo la cocente eliminazione", il ruolo che aveva non glielo permetteva, ma da oggi tutto cambierà e le responsabilità saranno anche sue. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Gigi. Un ruolo operativo durante tutta la stagione, con la possibilità di incidere, di tenere rapporti aperti con club e giocatori anche nei periodi non di convocazioni.Lui cheche oggi, sempre più spesso, tutte le federazioni hanno scelto di avere. Ce l'ha la Spagna, che ha avuto Molina e avrà Alemany (storico ds del Barcellona), ce l'ha la Germania con Rudi Voller dt fra squadra e federazione. Ce l'ha anche la Svizzera che ci ha eliminato con Pierluigi Tami scopritore di talenti anche oriundi.

- Ieri tutti questi pensieri sono collimati in una decisione presa con il presidente Gabriele Gravina, il ct Luciano Spalletti (che ha comunque avuto garanzie sulla libertà nelle convocazioni) e il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi. La riunione è servita a deliberare la maggior operatività concessa a Buffon che ora, insieme al ct, avrà sulle spalle un percorso importantissimo che inizierà subito con le gare di Nations League.