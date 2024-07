Italia, Buffon sta pensando alle dimissioni

Getty Images for FIGC

Il presidente Figc Gabriele Gravina resta al suo posto almeno fino alle elezioni anticipate di novembre. Luciano Spalletti non ha mai pensato ad un possibile addio al ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Eppure il fallimento di Euro2024 in Germania sta continuando a far discutere e a lasciare dietro di sé enormi strascichi al punto che sì,Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la sua prima avventura in questo ruolo così delicato per una Nazionale e per di più in un grande torneoBuffon ènon tanto dalla sconfitta contro la Svizzera, ma del modo in cui è arrivata, senza grinta, senza verve, senza voglia di lottare. E in questo ambito sente di aver fallito perché fin da subito ha cercato di interpretare il suo ruolo come quello di un motivatore fra allenatore e ragazzi.

Presto ci sarà un incontro diretto con Gravina e Spalletti per capire se e come andare avanti. Quella frase detta a denti stretti nella pancia dell'Oimpiastadion di Berlino: "No, stasera non parlo. Spero che lo facciano altri" è sintomo di malessere e malumore. Qualcosa che una persona come lui fatica a tenersi dentro. L'addio è possibile, e sarebbe forse il meno aspettato dopo questa debacle.