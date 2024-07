Redazione Calciomercato

Italia, Chiellini sicuro: "Spalletti è il miglior ct per arrivare ai Mondiali. Rinascita? Ecco la ricetta giusta"

un' ora fa



La figura riscontrata dall’Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024 è ancora un tema di delicata, quanto fondamentale attualità. L’eliminazione dagli Europei, giunta per mano della Svizzera, vittoriosa per 2-0, rappresenta pienamente lo stato di profonda crisi attraversata da un movimento che fatica produrre un’identità di gioco e a tornare agli antichi fasti del passato.



L’ex capitano della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini, a Sky Sport, ha spiegato ciò che serve al calcio italiano per ripartire: “Per il presente, Spalletti è il ct migliore per i prossimi 2 anni. Senz’altro ha sbagliato qualcosa, ma non possiamo chiedere di meglio per arrivare a fare un bel Mondiale. Per il futuro a breve termine, nei prossimi 3-5 anni serve portare avanti il progetto più seriamente e serve ciò che accada il prima possibile, dando l’opportunità e creando le seconde squadre per arrivare con più esperienza alle prime, anche perché le formazioni giovanili hanno vinto. Poi, a lungo termine, giusto puntare sulle scuole calcio, ma i frutti si vedranno fra 10/15 anni. Altrimenti saremo ancora qui”.