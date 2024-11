Italia, Kean e il gol sfiorato: "Bravo Maignan. Possiamo solo imparare da questa partita"

AFP via Getty Images

L'perde 3-1 contro la Francia e perde anche il primo posto nel gruppo 2 di Lega di UEFA Nations League. Gli Azzurri accedono così ai quarti di finale da secondi e tra le cause anche la parata nel finale disuAl termine della gara di San Siro, l'attaccante della Fiorentina è intervenuto alla Rai partendo proprio dall'occasione finale: "E' stato bravo Maignan, ho provato a sorprenderlo ma lui è stato attento".- "Abbiamo giocato un'ottima gara, purtroppo ci ha penalizzato il risultato ma possiamo solo imparare da questa partita. E' stata una gara difficile perché c'erano pochi spazi per attaccare e loro hanno ottimi difensori. Ripeto: si può solo imparare da questa gara. Siamo un'ottima squadra, giochiamo bene, ci siamo ritrovati subito anche con giocatori nuovi. Questa è la cosa più importante".

Kean ha poi parlato in zona mista

- "Sto bene. Quando il mister mi chiama mi faccio sempre trovare pronto".- "No. Oggi abbiamo giocato contro la Francia, sono difensori tosti e non siamo riusciti a sfruttare i palloni a meglio. Non possiamo essere al 100% in tutte le partite, oggi siamo stati sfortunati: è andata così".- "Ora sto bene, stiamo facendo un ottimo lavoro con la Fiorentina. L'anno scorso non è stata un'annata fortunata, questa per me è un'annata importante e devo dimostrare ancora tante cose".