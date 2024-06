Italia, Sacchi duro: "La Nazionale rispecchia il Paese, con la furbizia non si va avanti"

AFP via Getty Images

L'pareggia all'ultimo respiro con la- 1-1 firmato nell'ultimo minuto di recupero da Mattia Zaccagni in risposta all'iniziale vantaggio di Luka Modric - e stacca il pass per gli ottavi di finale di, ma non convince: "".La durissima critica arriva da, che commentando la partita di Lipsia si mostra scettico sulla condizione degli Azzurri: "Bisogna vincere con merito e non se per miracolo facciamo gol".- L'ex allenatore di Parma e Milan ed ex commissario tecnico della Nazionale ha commentato ad Adnkronos: "Si deve migliorare un po’: lo spazio per farlo c’è, ma è molto difficile nel nostro paese.. Spero che arriveremo ai quarti, ma non so prevedere il futuro. È una situazione davvero complicata: com’è il nostro Paese".

- Sacchi dice la sua anche sul lavoro dell'attuale ct,: ": servono molti più allenamenti di quelli fatti. Rispetto alle altre Nazionali, noi non abbiamo mai avuto uno stile:".Su questo punto, Sacchi ha precisato: "Il nostro Paese cerca sempre di fare il furbo e anche se vinciamo giocando malissimo siamo degli eroi. Per me il catenaccio non è una scuola:".