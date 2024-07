Italia, torna Bonucci

Getty Images

Sono passati ormai 4 giorni dalla cocente e clamorosaagli ottavi di finale degli Europei di Germania 2024, ma il ko per 2-0 contro la Svizzera, trasformatosi in debacle arrendevole, continua a far discutere perché inevitabilmente, partendo dal presidente federale Gravina, passando per il cittì Spalletti e per staff e giocatori, qualcosa si dovrà fare e cambiare per uscire dal tunnel terribile in cui il nostro movimento è piombato.

. Aspetta di essere convocato da Gravina per parlare del suo futuro e del ruolo che, eventualmente, dovrà ricoprire. Il problema è che l'ex portiere non è persona che accetta un fallimento così grande senza prendersi le proprie responsabilità, mentre fino ad ora chi sta sopra di lui ha soltanto cercato scusanti.. No, non da calciatore, anche se in Germania un elemento di personalità come lui avrebbe forse fatto comodo, bensì in quello che per lui rappresenterebbe il primo passo della sua nuova carriera. L'ex difensore della Juventus si è ritirato e vuole diventare allenatore e in questo ruolo potrebbe aggiungersi a Luciano Spalletti un po' come fu per Daniele De Rossi con Roberto Mancini durante Euro2020. Galeotta in questo senso è stata, secondo Tuttosport,. Tra Bonucci e Spalletti c’è stima reciproca e se lo sono detti anche di persona in Germania e se dal punto di vista tecnico l'apporto iniziale potrebbe essere minimo, da quello "motivazionale" ed "esperienziale" il supporto per i giovani azzurri sarebbe vitale. Un passo alla volta, a prescindere da quello che sarà il futuro di Gravina e dello stesso Spalletti.