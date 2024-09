Jonathan David occasione per il mercato 2025: Inter, Juve e non solo, dove può andare

Non serviva certo un gol in nazionale per scoprire- è il 28° - ma: dribbling, assist, opportunismo... A poco più di mezz'ora dalla fine David approfitta di un errore di un avversario al limite dell'area, recupera il pallone, supera un difensore e serve Larin; dopo un rimpallo in area il pallone torna tra i suoi piedi e con un piattone supera il portiere.- Quello di Jonathan David è un profilo da tenere d'occhio in chiave mercato: l'attaccante canadese è in scadenza di contratto con il Lille, al momento non ci sono segnali per un possibile rinnovo e se la situazione dovesse rimanere questa già a gennaio sarà possibile trovare l'accordo con il giocatore per prenderlo a parametro zero nella prossima stagione. Il nome di David è nella lista di diversi club sia italiani che stranieri, in particolare in Premier:in vista dell'addio di Arnautovic e Correa.

- Anche la Juventus sta pensando all'attaccante canadese, l'idea dei bianconeri è quella di. I rapporti tra il Lille e Giuntoli sono ottimi dai tempi di Napoli - Osimhen arriva da lì - il dirigente bianconero ha già avuto qualche contatto con il club francese per capire prezzi e fattibilità di un eventuale colpo a gennaio per anticipare la concorrenza, ma si è mosso anche con l'entourage del giocatore per trattarlo da svincolato.

- All'estero, come detto, Jonathan David è un osservato speciale di diversi club di Premier League: in particolare, che in estate aveva avuto anche dei colloqui con la Roma dopo l'addio di Lukaku. Il canadese era il primo nome di Ghisolfi, ma la trattativa non è mai decollata perché De Rossi chiedeva un giocatore con caratteristiche diverse.