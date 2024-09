Getty Images

Il gol di Jonathan David ha deciso la sfida fra la nazionale del Canada nel big match contro quella degli Stati Uniti e al termine della gara l'attaccante del Lille si è soffermato ai microfoni di The Athletic per parlare del suo futuro e del suo status contrattuale che lo vede in scadenza al 30 giugno 2025 con la formazione francese e, di conseguenza, uno dei giocatori disponibili l'anno prossimo a parametro zero più appetibili sul mercato. Inter e Juventus ci stanno pensando ma non sono le sole e dal giocatore arrivano parole di apertura."Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille".

Adesso tutto può succedere. Sono all'ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l'anno prossimo"."Sono aperto a tutto e non mi limito solo alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti"."Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà".