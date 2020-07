Tre anni al Napoli e uno al Chelsea. Il legame tra Maurizio Sarri e Jorginho è uno di quelli che spesso si vedono nel mondo del calcio: il tecnico toscano reputa il giocatore italo-brasiliano il suo alter ego in campo. Non è un caso che, una volta approdato in casa Blues, Sarri indicò proprio nel centrocampista dell’Italia il giocatore ideale per il suo gioco. I due il prossimo anno potrebbero ritrovarsi in maglia bianconera: i betting analyst vedono vicinissimo il passaggio di Jorginho alla Juventus tanto da proporlo a 2,00. Naturalmente la partenza di Pjanic in direzione Barcellona ha aumentato le chance dell’ex centrocampista di Napoli e Verona di vestire la maglia bianconera e ritrovare l’allenatore che più di chiunque altro ha esaltato le sue caratteristiche tecniche.