L'ex attaccante di Inter e Fiorentina Stevan Jovetic ha parlato a Gianlucadimarzio dei suoi trascorsi in Serie A soffermandosi sul rimpianto di aver lasciato il club nerazzurro.



LA FIORENTINA - "Sono stato in una città fantastica come Firenze e in una squadra molto forte come la Fiorentina. Abbiamo avuto anche un grande successo, giocando la Champions League tutti gli anni, raggiungendo anche gli ottavi. E poi abbiamo giocato anche la semifinale di Coppa Italia".



L'INTER - "Nel primo anno all'Inter ho fatto bene, sopratutto nella prima parte di stagione. Poi la seconda stagione non so cosa sia successo... Mancini, De Boer, Thohir... c'erano mille cose lì dentro. Non stavo giocando e sono andato in prestito al Siviglia. Si è rivelata un'ottima scelta, ma quando poi sono tornato non sarei dovuto andare via subito. Con Spalletti dopo un pò avrei giocato sicuramente".