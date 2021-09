ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Se nel 2009 a Kiev avessimo perso quella sera contro la Dinamo, avremmo salutato la Champions League. Era l'anno del Triplete, arrivammo a maggio in fondo a tutto. Ma la verità è che la prima finale la giocammo a novembre. Andò bene e riuscimmo a vincere, da lì il sogno Champions restò più vivo che mai.. Capimmo che la strada era giusta, si poteva correre e sognare. La mentalità di quel gruppo uscì rafforzata, anche grazie a Mourinho: è un sentimento che ci ha accompagnato gara dopo gara in Europa, battendo tutte squadre campioni".. José è fatto così, sapeva che gruppo aveva in mano, è stato il suo punto forte: per l’Inter fu l’acquisto più importante di tutti, ha convinto noi giocatori a guardare nella stessa direzione. All’intervallo eravamo sotto. Ma l’allenatore ci spinse a credere nel successo. E così accadde., non sapeva neppure lui dove andare. Sono stato io ad andare verso di lui, mi sono messo in mezzo, andava come un pazzo. Non ci fu bisogno di dirsi niente. Marispetto a noi. Ho visto uno spirito di squadra fortissimo nell’Inter, questo conta più dei singoli. Credo che i tifosi possano stare tranquilli., con un margine di crescita incredibile. Possono regalare grandi gioie: no, non sono sorpreso., basta crederci. E in Italia non faccio paragoni tra una stagione e l’altra, tra la scorsa e l’attuale. Ma l’Inter ha proprio tutto, per rivincere ancora".