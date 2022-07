Nelle ultime settimane era stato offerto alla Roma, ma secondo quanto riportato da El Larguero in Spagna per Saul Niguez si prospetta una nuova possibilità in Serie A. Si tratta della Juventus che, dopo l'infortunio di Pogba, sta pensando di tornare sul mercato e per lo spagnolo potrebbe lavorare su un prestito con l'Atletico Madrid.