Qualcuno ci vede ancora la Juve di Allegri, altri intravedono già un cambio di direzione netto. Di certo l'esperienza di Maurizio Sarri alla Juve è solo all'inizio e in così pochi mesi è difficile aspettarsi cambiamenti radicali nel modo di giocare le partite.Basta così, verrebbe da dire. In linea di massima sì ma la grande sfida di Maurizio Sarri in bianconero è anche quella di dare alla squadra una nuova filosofia. Per questo la sfida è tanto difficile. Vincere lo faceva pure Allegri, Sarri deve aggiungere altro. A che punto è la sua rivoluzione?