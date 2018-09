La Juventus è in viaggio verso Valencia, dove domani parte la stagione di Champions League dei bianconeri, con l'esordio al Mestalla alle ore 21. Massimiliano Allegri appare intenzionato a confermare il 4-3-3 ormai classico in campionato. Giorgio Chiellini torna nel duo di difesa titolare dopo la giornata di riposo contro il Sassuolo, così come Miralem Pjanic a centrocampo. Il tridente d'attacco vive invece un ballottaggio importante tra Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.