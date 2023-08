Il giorno dopo l'ufficialità del passaggio di Koni De Winter dalla Juventus al Genoa, l'agente del giocatore belga ha parlato dei motivi che hanno spinto il suo assistito a lasciare Torino e accettare l'offerta dei rossoblù: "e guadagnarsi successivamente la convocazione con la nazionale belga ai prossimi Europei - ha detto Fabrizio Lioi ai microfoni di TuttoJuve.com - Ha tanta voglia, rabbia, vuole far vedere chi è davvero Koni De Winter. Questo è il suo obiettivo".Dopo l'esperienza in prestito all'Empoli, il difensore classe 2002 riparte dunque dalla Liguria con tanta convinzione ma non senza il rammarico di non aver avuto l'occasione giusta in bianconero: "ha proseguito Lioi - lo dico senza polemica. Posso dire che, nella bontà del suo talento, fin da quando è arrivato qui a Torino. Anche lo staff tecnico ha sempre avuto di lui delle buone opinioni,per lanciarlo definitivamente. E per esser completamente sinceri, forse non c'erano le condizioni per poterlo fare".Da qui la decisione di accettare la corte del Grifone: ", sia a livello sportivo e sia come investimento fatto. Il giocatore non voleva più andare in prestito come l'anno scorso, sentiva di avere la maturità giusta e voleva far parte di un progetto. Il Genoa gli ha offerto tutto questo, ha deciso fin da subito di puntarci molto forte e lo dimostra la modalità con cui lo ha preso dalla Juventus".L'agente rivela infine come i rossoblù siano stati abili nel battere una nutrita concorrenza: ". Koni non aveva pretese, cercava un club in cui poter giocare e dimostrare tutto il suo valore. Ci ha detto di preferire la squadra che credeva di più in lui, senza nessun tipo di preclusione. Sarà bello giocare di fronte ad un pubblico caldo in cui ci sarà grande pressione".