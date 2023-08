Tra i nuovi volti di questa stagione in casa Juve c'è Timothy Weah, esterno destro ex Lille. Il calciatore americano, però, avrebbe potuto anche indossare un'altra maglia in Italia, quella del Napoli, come raccontato dal suo agente, Badoe Sambague, ai microfoni di CalcioNapoli24: "Non sono stati i primi contatti con Giuntoli, perché in passato ci sono stati dialoghi con il Napoli per portare Weah in maglia azzurra".