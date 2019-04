Edgar Davids, doppio ex di Juventus e Ajax, ha parlato alla tv olandese NOS alla vigilia della partita di stasera all'Allianz Stadium: "La Juventus è in grado di decidere le partite in qualsiasi momento, per l’Ajax attaccare in modo avventato non sarebbe una buona mossa. De Jong? Ho visto come si è allenato ieri e mi ha dato l’impressione di essere pronto per giocare. Non sarà facile, però, per i lancieri. La Juve ha perso 4 finali di fila e vorrà riscattarsi dal momento che hanno preso Cristiano Ronaldo. Con lui i tifosi si aspettano che la Champions torni finalmente a Torino."