Così Massimiliano Allegri ha analizzato a DAZN la vittoria per 3-1 della sua Juve contro il Cagliari: “Calo di tensione? Dobbiamo difendere meglio, abbiamo preso troppi gol e abbiamo rischiato ancora nel finale. Dobbiamo fare di meglio in fase difensiva, così non va bene”.



BENTANCUR - "Ha fatto una grande partita sia per quantità che per qualità. Sapevamo che aveva qualità, ci voleva solo il tempo di farlo crescere e ora è un giocatore importante".



DOUGLAS - “Douglas Costa fuori? Motivo semplice, aveva l'inguine indolenzito. Cuadrado tra l'altro ha fatto molto bene, ha allungato bene la squadra. Con Douglas avevamo più palleggio, con lui più ripartenze”.



RONALDO LEADER - "Anche a Madrid era un leader, è un giocatore straordinario. Anche quando non fa gol dà palloni con il contagiri come quello per Cuadrado. Nei momenti decisivi o fa gol o mette la palla giusta".



INFORTUNATI - Allegri a Sky Sport ha aggiunto: "Pjanic era stanco, ha sentito stanchezza al flessore. Matuidi zoppicava? Anche lui era stanco. Oggi ci voleva maggior lucidità, bisogna lavorare perché gare del genere capitano e bisogna non concedere. Chiellini e Bernardeschi sono recuperati, valuteremo la caviglia di Mandzukic".