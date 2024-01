Juventus, quanto dura la squalifica di Andrea Agnelli

Andrea Agnelli resta squalificato e inibito ad operare in ogni posizione in ambito Figc. L'ormai ex-presidente della Juventus aveva presntato ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per annullare l'inibizinoe di 10 mesi con tanto di multa da 40 mila euro per il caso legato alle cosiddette Manovre Stipendi che insieme al caso plusvalenze avevano portato la Juventus al patteggiamento di -10 punti in classifica nello scorso campionato.



QUANTO DURA LA SQUALIFICA - L’ex numero uno bianconero era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 mesi dalla Corte federale d’appello. Gli altri dirigenti avevano scelto la strada del patteggiamento mentre lui no e aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per farsi togliere la squalifica. Secondo i giudici del Collegio il ricorso è stato però ritenuto “in parte inammissibile e in parte infondato”.