"Come un cobra quando punta la preda. Da campionissimo un paio di spunti in cui lascia il marcatore con sorpassi stile Beep-Beep con Wile Coyote. Un killer sottoporta, guardare il suo gol del 2-0 per convincersi. Gli manca pure un rigore", con tanto di voto 9 secondo Tuttosport per Moise Kean e per la sua splendida prestazione nell'esordio da titolare con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Gli azzurri ringraziano il gioiello della Juventus, che a sua volta non può che essere entusiasta per l'attestato di stima del quotidiano nei suoi confronti.