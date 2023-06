Un anno da direttore sportivo al Pisa e ora il sempre più vicino rientro alla base bianconera. Così Claudio Chiellini si prepara a tornare alla Juve, prendendo il timone della Next Gen dopo gli anni trascorsi a collaborare al fianco di Federico Cherubini e Giovanni Manna. Proprio la promozione a direttore sportivo della prima squadra di quest'ultimo ha aperto un varco in società, aspettando l'arrivo di Cristiano Giuntoli: colmato da Chiellini.



IL PERSONAGGIO - Nelle prima settimane di questo calciomercato, Claudio era stato accostato anche alla Sampdoria. Il gemello dell’ex capitano e bandiera del club Giorgio invece è pronto per la Continassa. Per sette anni all’interno del quadro dirigenziale della Juventus, Claudio Chiellini nel 2017 ha conseguito anche il patentino di direttore sportivo e ha avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo del progetto under 23 del club. A quanti gli hanno chiesto le differenze col gemello, ha risposto così: “Siamo diversi, io sono più un sognatore, Giorgio razionale“.