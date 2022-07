La Juventus non si ferma ai colpi Pogba e Di Maria. Messa da parte la sbornia per una coppia che alzerà notevolmente il livello qualitativo della rosa, i bianconeri. Due saranno i passaggi fondamentali:, prevista tra due giorni, alla volta del Portogallo per la seconda fase del suo ritiro estivo. Se l’esterno offensivo (ieri out per l’amichevole col Trastevere per una ufficiosa lombalgia) non dovesse prendere parte alla spedizione giallorossa allora la strada verso il traguardo sarebbe ormai in discesa.Juventus e Roma, dopo l’incontro Cherubini-Pinto di qualche settimana fa, continuano a lavorare a distanza per trovare un buon compromesso. Al momento il club capitolino non vuole inserire contropartite tecniche nell’affare e non sembra interessato a quella proposte ( Zakaria e Arthur).L’agente di Zaniolo, Vigorelli, sta lavorando da settimane per portare l’azzurro a Torino.