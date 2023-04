Nel pre partita di Juventus-Hellas Verona, ai microfoni di DAZN ha parlato Enzo Barrenechea, centrocampista della Juventus che da oggi è ufficialmente in pianta stabile con la prima squadra dei bianconeri: “Sono molto felice, sia per me che per la mia famiglia. Sin dai primi momenti mi sono sentito parte della prima squadra, sono molto contento che ora sia anche ufficiale”.