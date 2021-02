Andrea Barzagli, ex difensore bianconero, è intervenuto a Tutti pazzi per la Juve sul canale Twitch del club: "Alcuni appena smettono hanno voglia di fare l'allenatore o il dirigente, io sto bene così. Mi piace il vino, ogni tanto gioco a padel, vado a correre e faccio il tassista per portare avanti e indietro i miei figli".



SU PIRLO - "Un grandissimo giocatore. Come allenatore, non saprei. Ha iniziato da poco, sta facendo cose intelligenti. Forse è l'allenatore più invidiato da appassionati e addetti ai lavori".