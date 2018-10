Non una serata indimenticabile per Leonardotornato capitano della Juve dopo due anni e sorpreso da Bessa sul gol dell’1-1 del Genoa. Così il difensore su Instagram dopo la partita: “Se si pensava che il nostro cammino fosse senza ostacoli stasera abbiamo avuto la risposta - ha scritto sui propri social il difensore -. Inutile guardarci indietro. Adesso c’è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita!".